Giro d' Italia 2023 | Leknessund nuova maglia rosa

LAGO LACENO Arriva la fuga nella quarta tappa deld'e festeggiano in due. Il francese Aurelien Paret - Peintre vince la prima frazione di montagna, a Lago Laceno.

Giro d'Italia, Paret-Peintre vince la tappa di Lago Laceno, Leknessund in rosa Sky Sport

Aurélien Paret-Peintre vince la quarta tappa del Giro 2023 – Andreas Leknessund è la nuova Maglia Rosa > Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team) ha vinto la quarta tappa del 106° Giro d'Italia, la ...Dopo il quarto posto di ieri, Vincenzo Albanese ha ottenuto oggi un altro buon risultato al Giro d'Italia 2023. Nella quarta frazione della Corsa Rosa, l'italiano della EOLO-Kometa è andato in fuga in ...