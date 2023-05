Giro d’Italia 2023 | Damiano Caruso | “Ritmo impegnativo | Evenepoel va in scioltezza”

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) Una cronometro d’apertura non del tutto convincente, con diversi secondi persi da unscatenato. Oggi, sulla prima vera salita di giornata,sembra essersi ripreso bene e si è dimostrato molto pimpante nella quarta tappa del. L’azzurro della Bahrain-Victorious, co-capitano con Jack Haig, ha chiuso in ottava piazza la frazione odierna risalendo in tredicesima piazza in classifica generale. Classificaperde la maglia rosa, 13°, Pozzovivo a 3 minuti Le parole del siciliano alla Gazzetta dello Sport: “Oggi è stata tappa vera. Corsa in maniera folle dall’inizio, specialmente i primi 30 chilometri, prima ...