Giro d’Italia 2023 | classifica generale aggiornata dopo quarta tappa | Leknessund nuova maglia rosa

(Di martedì 9 maggio 2023) Ladella, la Venosa-Lago Laceno di 175 km, in cui ad imporsi è stato il francese della AG2R Citroen Aurelien Paret-Paintre davanti al norvegese del Team DMS Andrease al lettone della Trek Segafredo Tom Skujins. Il corridore scandinavo, in virtù di questo secondo posto, va ad indossare lae scalza Remco Evenepoel dalla vetta della. Thibaut Pinot mantiene laazzurra di miglior scalatore, mentre Jonatha Milan conserva quella ciclamino dellaa punti. Ecco tutte le classiche ...

Spettacolare 4tappa al, dove cambia la maglia rosa: Evenepoel la cede al norvegese Leknessund, protagonista di una lunga fuga e battuto allo sprint a Lago Laceno dal francese Paret - Peintre. Mercoledì la ...Il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi , a margine della conferenza stampa di presentazione della tappa Napoli - Napoli del2023 ha affermato che 'dobbiamo contemperare la circostanza che i ragazzi devono andare a scuola con il: gli uffici stanno lavorando per limitare un provvedimento di ...... anzi sento più limiti in città, quandoqualcosa, quando mi ... Io non sento la chiusura in Val'Aosta, anzi sento una grande ... e conosciamo quali sono le dinamiche in, insomma". E' anche ...