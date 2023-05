Giro d’Italia 2023 | classifica e ordine di arrivo quarta tappa | vince Paret-Paintre | Leknessund in rosa

... anzi sento più limiti in città, quandoqualcosa, quando mi ... Io non sento la chiusura in Val'Aosta, anzi sento una grande ... e conosciamo quali sono le dinamiche in, insomma". E' anche ......Ilaria prima di andare via - e spero arrivino altre tende in...di andare via - e spero arrivino altre tende inper l''... ci sono poco più 36mila posti letto'ateneo. Con un quadro ...Tutto pronto, a Salerno, per accogliere il, mercoledì 10 maggio, in piazza della Concordia. L'arrivo dei corridori, secondo le tabelle di marcia ufficiali, è previsto tra le 16.50 e le 17.30 al termine della tappa Atripalda - ...

LIVE Giro d'Italia, 4ª tappa. Ora è Skujins a tentare l'allungo sull'ultima salita La Gazzetta dello Sport