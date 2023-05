Giornata vittime terrorismo | Valditara | “Scuola sia presidio dei valori costituzionali”

#iol_player_container.vjs - top - parent - mobile { width: 100%;position: fixed;z - index: 1000;bottom: 0;left: 0; } Nel corso di un incontro in Quirinale dedicato alladelledel ...Roma, 9 mag. In occasione dellain memoria delledel terrorismo e del 45 anniversario dellomicidio del Presidente Aldo Moro, desidero rinnovare le espressioni della piu' sentita solidarieta' e vicinanza a tutte le ...Istituita nel 2007, e celebrata per la prima volta il 9 maggio dell'anno successivo, lain memoria delledel terrorismo ricorda e tributa il riconoscimento dell'Italia allee ...

9 maggio. Le iniziative per la Giornata in ricordo delle vittime del ... Comune di Milano

REGGIO CALABRIA «Il Consiglio regionale della Calabria esprime vicinanza e solidarietà alle famiglie di chi è stato colpito dalla violenza del terrorismo». Lo dice il presidente Filippo Mancuso, in oc ...'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound) Dove prima c’era la vita ora si vede solo una distesa di sabbia e pietr ...