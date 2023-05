Giornata Mondiale Fibromialgia | presente l’iniziativa ‘Piantiamo la salute’ per coltivare comportamenti virtuosi

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 maggio 2023) Anche quest’anno, il 12 maggio, in occasione delladellail CFU-Italia Odv (Comitato Fibromialgici Uniti) saràin tantissimi Comuni italiani conla salute!’ il progetto per ‘’ iin tema di ambiente e salute. “Regaliamoci un albero! Regaliamoci ossigeno, contribuiamo a rinverdire il pianeta, forniamo vita e un luogo in cui vivere a molte creature viventi, doniamoci un simbolo di rinascita e di rinnovamento. Piantiamo insieme un albero, molto probabilmente, questo sopravviverà a noi e ai nostri figli. Un autentico lascito per l’intera comunità”. Questo il concetto alla base del progettola...