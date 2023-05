Giornata dell' Europa | Von der Leyen arriva a Kiev

(Di martedì 9 maggio 2023) La presidentea Commissione europea Ursula von dere'ta a, in Ucraina, in occasione. Ad accoglierla in stazione, il ministro degli Affari Esteri ...

Dalla 'Caduta della Capra' al Braccio di Mare, tutte le soste per il relax Uno degli scorci più suggestivi'anello è certamente la Cascata del Vaccinello, detta anche 'caduta della capra', con un ...E ha deciso di fare la sua parte con una masterclass che forma giovani professionisti'... Il percorso non si limita alla teoria, ma include sfidanti project work " uno per ognidi ...L'arrivo di Ursula von der Leyen a Kiev: "È il luogo giusto per celebrare la'Europa" Si continua a combattere a Bakhmut, dove " secondo l'esercito ucraino " Mosca ha perso almeno 100 ...

Fotogallery - Giornata dell'Europa, von der Leyen in visita a Kiev TGCOM

Se amate il trekking e siete alla ricerca di un itinerario mozzafiato a neanche un’ora da Roma mettete in programma, magari in uno dei prossimi weekend, un’escursione alle Cascatelle ...In vista della prova costume molte persone ricorrono a diete fai da te per dimagrire: l'esperta spiega quali sono rischi e conseguenze negative per l'organismo.