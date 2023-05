Giornata dell’Europa | Brunetta | “Auguri a tutti noi”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 9 maggio 2023) ROMA – “Lache si celebra oggi ci obbliga a riflettere sul ruolo che vogliamo dare ai nostri giovani nelle scelte che riguardano il futuro del Paese. Perché sappiamo bene che, nonostante una diffusa opinione contraria, quella che abbiamo davanti a noi non è una contrapposizione tra giovani e anziani ma una sfida per un Paese più coeso e inclusivo anche perché realmente capace di valorizzare ogni sua competente per i meriti che esprime come per i bisogni che manifesta. Il nostro 9 maggio è una festa per un futuro inclusivo che ci deve vedere uniti per affrontare le sfide globali.all’Europa, la nostra casa comune.gli europei.noi”. E’ quanto afferma l’ex ministro della pubblica amministrazione Renato ...