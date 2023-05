Giornata dell’Europa | al 9 al 26 maggio al Ministero un’esposizione di volumi

L'arrivo di Ursula von der Leyen a Kiev: "È il luogo giusto per celebrare la" Si continua a combattere a Bakhmut, dove " secondo l'esercito ucraino " Mosca ha perso almeno 100 ...... lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un lungo tweet pubblicato in occasione dellache ricorda la storica dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950. "In questa ...La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy. Il viaggio si celebra nella, che l'Ucraina ha adottato lunedì, confermando la sua aspirazione a entrare a far parte delle istituzioni occidentali dopo aver richiesto l'adesione all'Unione Europea lo scorso ...

La Giornata dell’Europa: i 10 avvenimenti più importanti dalla fondazione del continente Il Nuovo Terraglio