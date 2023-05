Giornalismo | morto ex direttore Rai Vaticano Massimo Milone

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 maggio 2023) Stroncato da un malore improvviso Lutto del mondo del. E’a 67 anni, giàdi Raie caporedattore centrale del Tgr Campania.a Napoli, stroncato da un malore improvviso. I funerali si terranno domani, mercoledì 10 maggio, alle ore 11 nella chiesa dell’Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli. “Una grave perdita per Napoli e per tutto ilitaliano”, scrive su Twitter il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “era uno straordinario professionista di grande sensibilità. A lui va la gratitudine e il ricordo della città”, aggiunge il primo cittadino. “Un grandissimo giornalista, un immenso uomo. Per me un Maestro ed ...