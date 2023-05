Giorgia Soleri linciata sul web | quella foto che ha scatenato l' ira degli utenti è stata rimossa

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 9 maggio 2023)pubblica unache viene tempestivamente: il suo nome va in tendenza su Twitter. Glidel web non hanno per nulla apprezzato ciò che ha scritto l'attivistain questo periodo ha ottenuto tantissima visibilità. Inizialmente tiene 'nascosta' la sua relazione con Damiano David, il frontman dei Maneksin in quanto cerca di farsi spazio nel mondo del web portando avanti le sue cause e non il fatto che sia la fidanzata di uno dei cantanti emergenti più chiacchierati del momento in quando nonostante la sconfitta a X Factor, il gruppo riesce a scalare le vette delle classifiche non solo italiane, arrivando persino a partecipare e vincere Sanremo e gli Eurovision. Insomma, un successo clamoroso cheha ...