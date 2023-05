Giorgia Soleri a Ibiza | ' Il riposo è un atto politico' I fan | bisognerebbe tacere quando si è privilegiati

La vacanza a Ibiza tra sole, mare e dolce far niente 'È un atto politico', così l'influencer e modella, fidanzata di Damiano dei Maneskin , definisce il suo weekend nell'isola delle Baleari in un post sul suo profilo Instagram. La fa perché - scrive - è il riposo a diventare politico '...La vacanza a Ibiza tra sole, mare e dolce far niente 'È un atto politico', così l'influencer e modella, fidanzata di Damiano dei Maneskin , definisce il suo weekend nell'isola delle Baleari in un post sul suo profilo Instagram. La fa perché - scrive - è il riposo a diventare politico '...Il 2023 potrebbe essere ricordato dai posteri come l'anno in cu le vacanze a Ibiza sono diventate un atto politico. Almeno questo è quello che pare voglia, meglio nota come la fidanzata di Damiano David, il frontman dei Maneskin. L'influncer ed ex concorrente di Pechino Express, al ritorno da una vacanza sull'isola spagnola, ha fatto il ...

Giorgia Soleri in vacanza, polemiche per il post: 'Il riposo è un atto politico'. E anche Damiano David le ri… la Repubblica

La vacanza a Ibiza tra sole, mare e dolce far niente «E' un atto politico», così l’influencer e modella Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, definisce ...Giorgia Soleri, la modella e attivista fidanzata con Damiano David dei Maneskin, è stata travolta da una bufera sui social a causa delle sue parole sulla sua ultima vacanza a Ibiza.