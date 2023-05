Ginnastica | Campania 2000 ai play off di A1 | Stabia promosso in A2

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNon finisce di stupire il C.G.A.di Castellammare che, dopo la terza e decisiva prova del Campionato Nazionale Gold di Serie B maschile della Federazioned’Italia disputatasi ad Ancona, ha conquistato la promozione in Serie A2. Giuseppe Fiorinelli, Paolo Miceli, Dario Albano, Andrea D’Alessio, Davide Senatore e Jacopo Fenati hanno, infatti, respinto l’attacco dellaAnzio e dell’Andrea Doria di Genova, confermando i risultati ottenuti a Firenze e Ravenna. Terzo gradino del podio marchigiano e terzo gradino del podio nella classifica generale che promuove il C.G.A.nella seconda serie federale per società 2024. Il club di Castellammare di, allenato da Angelo Radmilovic, va ad affiancarsi, per il momento, alla ...

