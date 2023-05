Ginnastica | allenatrice di Imola andrà a processo dopo denunce delle allieve

(Di martedì 9 maggio 2023) L’diartistica di una società di, accusata di maltrattamenti a quattroil giudizio immediato disposto dal Gip del tribunale di Bologna, che ha accolto la richiesta del pm Augusto Borghini. L’accusa è di aver vessato e umiliato le, insultate e denigrate, minacciando di escluderle dalle competizioni e di punizioni. In alcuni casi ci sarebbero anche state percosse e lesioni. Nei confronti dell’era già scattata la sospensione da parte del tribunale federale, a causa dell’indagine in corso. SportFace.

Individuale Silver LDRitmica Regionale - Zona tecnica Emilia - FGI (FederazioneItaliana). L'associazione dilettantistica polisportiva scandianese, preparata dall'...Grande vittoria per Riviera Gym , la società diritmica riminese, nata solo lo scorso mese di novembre. A San Benedetto del Tronto , all'... Ma le soddisfazioni per l'e tecnico ...Sabato prossimo a Novara laOlimpia Aosta sarà presente con una giovane squadra alla seconda prova del Campionato di ... La squadra sarà accompagnata dall'Camilla Castagna .

Il Gip accoglie la richiesta della Procura per i fatti di Imola. Alcune minorenni fra le vittime: "Un disegno criminoso". Udienza il 12 ottobre ...Festa doveva essere e festa è stata per la Ginnastica Riccione, promossa in A1 dopo aver centrato due primi posti, nelle prove di Firenze e Ravenna, ed un quinto nell'ultima gara, sabato ad Ancona.