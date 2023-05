Giletti silurato | la rivelazione | “C’è un’inchiesta sulla chiusura”

(Di martedì 9 maggio 2023) Sandra Amurri, ospite a Quarta Repubblica, fa unadi Non è l’Arena, il programma di Massimochiuso anzitempo da Urbano Cairo. Molto si è detto e tanto si è scritto di questa improvvisa. La domanda è una: perché tirare giù le serrande dalla sera alla mattina senza aspettare la fine della stagione? “Troppi costi”, si è detto. “Pochi ascolti”, ha sussurrato qualcuno. “Ci sono di mezzo le inchiestemafia”, hanno fatto trapelare altri che parlano di una fantomatica fotografia di Berlusconi con i Graviano. Al momento, tante piste e nessuna certezza. L’unico dato di fatto è che nessun grande giornale si è davvero stracciato le vesti per il siluramento di, nei giorni scorsi sentito anche dai magistrati di ...

La bomba di Mentana sulla cacciata di, La7 paga caro la chiusura di Non è l'Arena Perché hannoL'esito dell'analisi sul caso La7 Al momentonon ...La bomba di Mentana sulla cacciata di, La7 paga caro la chiusura di Non è l'Arena Perché hannoL'esito dell'analisi sul caso La7 Eppure, continua Il Foglio ,...Per approfondire: Perché hannoL'esito dell'analisi sul caso La7 Tutte le bufale sulla cacciata dida La7 Perché hanno cacciatoda La7 " Sondaggio Tecnicamente ...