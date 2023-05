Il brano nasce il giorno stesso della scomparsa di, il 2 novembre 2020. 'Appresa la notizia, ancora frastornati e commossi, ci mettiamo poco tempo a capire che dobbiamo fare un omaggio ...Prima di raggiungere la notorietà, sappiamo che ha lavorato per tanti anni in teatro, al cinema e sul piccolo schermo con grandi artisti come, Tino Buazzelli, Eduardo De Filippo, ...... ha lavorato a lungo a teatro con alcuni tra i più importanti attori italiani: nel suo curriculum può infatti vantare di aver affiancato divi del calibro di, Eduardo De Filippo, Massimo ...

Gigi Proietti, 'L'urtimo romano': il video dedica da amici musicisti e attori leggo.it

Il Nuovo singolo di Lorenza e Maurizio: 'L'urtimo romano'. Una canzone scritta nel 2020 e ripresa oggi, con una nuova veste, cantata e accompagnata da un video con amici e colleghi ...«La Factory», la scuola di alta formazione professionale per attori e lavoratori dello spettacolo fortemente voluta da Gabriele Cirilli in collaborazione con la Magamat e il Comune di ...