Gianni Vattimo e la condanna di Caminada | i giudici | «Una relazione tossica | ha approfittato della vulnerabilità del filosofo»

(Di martedì 9 maggio 2023) «Ricatti sentimentali», «», «Dipendenza e sudditanza psicologica». È piuttosto netto il giudizio che emerge dalle motivazionisentenza che lo scorso 6 febbraio hato il 38enne Simonea due anni di reclusione per il reato di circonvenzione di incapace. L’uomo è accusato di averscarsa lucidità di, 87 anni edi fama mondiale, per procurarsi un vantaggio economico personale. Nelle motivazionisentenza, raccontate oggi sulle pagine de La Stampa, la giudice Federica Fallone parla di «», in cui«approfitta sfrontatamente»...

L'uomo è accusato di aver approfittato della scarsa lucidità di, 87 anni e filosofo di fama mondiale, per procurarsi un vantaggio economico personale. Nelle motivazioni della sentenza, ...Estratto dell'articolo di Giacomo Galeazzi per 'la Stampa'E SIMONE CAMINADA 'Il pensiero non è un circuito chiuso, è un cammino. Quello che sta accadendo oggi in Italia e nel mondo necessita di categorie ...... viene riproposto proprio mentre ricorrono i 150 anni dell'Unità d'Italia, impreziosito dalla puntuale prefazione di. L'analisi assume come punto di partenza il 1850, data in cui si dà ...

Gianni Vattimo e la condanna di Caminada, i giudici: «Una ... Open

Lo scorso 6 febbraio il compagno Simone Caminada è stato condannato per circonvenzione di incapace. Lo avrebbe isolato da ogni rapporto di amicizia o familiare per controllare i suoi beni economici, c ...Le motivazioni della condanna dell’assistente del filosofo condannato a due anni per circonvenzione d'incapace. Il giudice sottolinea «l’impatto doloroso» della vicenda sul professore, vittima di «un ...