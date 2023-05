“Gessica voleva proteggere la madre | era il momento sbagliato Dopo ho preso in braccio mio figlio” La confessione di Taulant Malaj

(Di martedì 9 maggio 2023)aver ucciso il presunto amante della moglie, lungo le scale del condominio di Torremaggiore (Foggia) è tornato a casa, è entrato in camera da letto dove c’era la moglie e ”l’ho colpita”, ma “è entratala qualela mamma. Allora io ho colpito anche Jessica e l’ho uccisa: manco mi ero reso conto che fosse lei. Jessica purtroppo si è trovata nel”. Laa verbale è di, il panettiere di 45 anni che domenica ha ucciso un vicino e la figlia, ha ferito gravemente la moglie e poi ha filmato i corpi. L’uomo è accusato dell’omicidio della figlia 16enne, del presunto amante della moglie Massimo De Santis, 51 anni, anche lui ucciso a coltellate e tentato omicidio della donna. ...

... ma "è entrata Jessica la qualeproteggere la mamma. Allora io ho colpito anche Jessica e l'... 5 anni, ha trovato ospitalità dopo che sua sorellaè stata uccisa e sua madre Tefta è ...Fermato dopo l'omicidio a Torremaggiore (Foggia), l'uomo ha ricostruito i difficili rapporti coniugali, le fasi del duplice omicidio e alla domanda sebene a, la risposta è stata ...massacrare anche il figlioletto di 5 anni Insieme in Maserati 'Un giorno Massimo con la sua ... in riferimento al video che l'uomo ha girato riprendo i cadaveri della figlia16 anni e ...

“Gessica voleva proteggere la madre, era il momento sbagliato Il Fatto Quotidiano

Dopo aver ucciso il presunto amante della moglie, lungo le scale del condominio di Torremaggiore (Foggia) è tornato a casa, è entrato in camera da letto dove c’era la moglie e ”l’ho colpita”, ma “è en ...«Un giorno Massimo con la sua Maserati portò in giro mia moglie». Emergono altri particolari dal racconto fornito al pm da Taulant Malaj, 45 anni, panettiere albanese in carcere ...