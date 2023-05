Gessica Malaj morta per difendere la madre | basta con gli uomini che si credono padroni!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) La tragedia dell’altra notte di Torremaggiore (Foggia), dove un padre avrebbe ucciso la figlia sedicenne, un vicino di casa e ferito la moglie, dimostra, semmai ce ne fosse ancora bisogno, come ancora oggi l’uomo consideri la donna. Ma vorrei far rilevare il comportamento esemplare della ragazza uccisa. L’abnegazione, l’amore verso la mamma, dovrebbe farci riflettere. Una piccola grande donna, che non ha esitato a frapporsi tra i suoi genitori per evitare che sua mamma venisse colpita dai fendenti inferti dal padre. Purtroppo, sino a quando questi assassini continueranno a veleggiare sul mare tempestoso di violenza, il caso di Torremaggiore non sarà l’ultimo. La piccolaè stata una donna che si è immolata per salvare un’altra donna. In questi anni, abbiamo assistito ad episodi simili, dove la violenza dell’uomo ha raggiunto ormai un punto ...