Genoa | i tifosi annunciano il funerale della Sampdoria dopo la retrocessione

(Di martedì 9 maggio 2023)lain Serie B, idelne hanno programmato ilvenerdì 19 maggio. La Gradinata Nord non si è limitata ad organizzare una coreografia dedicata allastorica rivale, ma è in preparazione anche un vero e proprio corteo che si snoderà dallo stadio fino a Piazza De Ferrari. Il tutto avverràl’ultima partita del campionato di Serie B, quando ilsfiderà il Bari alle 20.30 di venerdì 19. La città è stata tappezzata di manifesti funebri recanti il nomesquadra blucerchiata, proprio come iavevano fatto lo scorso anno a seguito ...

Genova . Si svolgerà venerdì 19 maggio, al termine dell'incontro- Bari , il tradizionale funerale organizzato dairossoblù per celebrare la retrocessione della Sampdoria in Serie B , sancita matematicamente dopo la sconfitta maturata ieri sera sul ...Se la Genova rossoblù ha festeggiato il ritorno in Serie A del, dall'altra parte ieri c'è stato il de profundis della Sampdoria , retrocessa matematicamente ... soprattutto ai, che sono ...Una storia incredibile che accompagna queste ore di festa in casadopo la promozione matematica raggiunta dopo l'ultima gara di campionato contro l'Ascoli. A raccontarla undel Grifone che si è ritrovato ad accompagnare a casa uno dei calciatori ...

Genoa, Gudmundsson resta a piedi dopo la festa: un tifoso lo accompagna in scooter Calciomercato.com

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...I festeggiamenti per la promozione in serie A e la contemporanea retrocessione della Sampdoria non sono ancora finiti tra i tifosi del Genoa. L'ultima sfida di campionato, in programma al momento vene ...