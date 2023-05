Genoa | che colpo promozione | un bomber da 106 gol

...'sentenza' l'ha già data con il Napolifesteggia il suo terzo scudetto e la Sampdoria... invece, a far festa sono Frosinone e, neo - promosse. Ma non ci sono soltanto le serie maggiori ad ...Tutto dipenderà dalla Lega di Bpotrebbe variare la programmazione dell'incontro trae Bari così come già accaduto per la sfida di sabato prossimo del Grifone contro il Frosinone.... al 36° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo ed alcuni fumogeni...CON DIFFIDA (NONA SANZIONE) BELLEMO Alessandro (Como) CITTADINI Giorgio (Modena) SABELLI Stefano () ...

Serie B, il Genoa torna in A: 2-1 all'Ascoli e festa per Gilardino Corriere dello Sport

Il numero uno biancorosso e la foto che lo immortalava coi colori del Napoli: “Ora tutti uniti per sostenere la squadra nei playoff per la A” ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, misurazione e marketing (con annunci personali ...