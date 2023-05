Gelo a L’Isola dei Famosi per Helena Prestes | “Posso sapere come sta?”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 9 maggio 2023) Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata dedei. Èto un appuntamento pieno di sorprese e di rivelazioni, ma non sono mancate le polemiche. In particolare, ha fatto molto discutere l’atteggiamento di. La naufraga, in più occasioni, èta conteta dai suoi compagni di avventura e, anche se Cristina ha deciso di salvarla nell’eliminazione a catena, è finita lo stesso in nomination. A dividere il web e,ndo alle apparenze, i presenti in studio, èta una domanda della diretta interessata su Silvio Berlusconi. Potrebbe interessarti: Isola dei, eccoe dove vedere la replica dell’ultima puntata Isola dei...