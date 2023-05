Gb | Johnson e la sfuriata a Carlo | svelato retroscena

(Di martedì 9 maggio 2023) L'allora principe aveva definito "sconvolgente" il piano di deportare in Ruanda i migranti. M l'ex premier contesta la veridicità delle rivelazioni Borisfece unaall’allora principeche aveva definito “sconvolgente” il piano dell’allora premier di deportare in Ruanda i migranti che attraversavano la Manica. In un’intervista a Lbc, Guto Harri, che allora era direttore della comunicazione di, rivela, proprio qualche giorno dopo l’incoronazione di re, del duro confronto tra Bojo e il futuro monarca. “L’impressione che ebbi è che il principerimase imbarazzato, cercando di negare che avesse detto quelle cose”, ha raccontato Harri, riferendo dello scambio che avvenne tra i due nel giugno del 2022, durante il summit del Commonwealth che si ...

(Di martedì 9 maggio 2023) L'allora principe aveva definito "sconvolgente" il piano di deportare in Ruanda i migranti. M l'ex premier contesta la veridicità delle rivelazioni Boris Johnson fece una sfuriata all'allora principe Carlo che aveva definito 'sconvolgente' il piano dell'allora premier di deportare in Ruanda i migranti che attraversavano la Manica. In un'intervista a Lbc, Guto Harri, che allora era direttore della comunicazione di Johnson, rivela, proprio qualche giorno dopo l'incoronazione di re Carlo, del duro confronto tra Bojo e il futuro monarca. "L'impressione che ebbi è che il principe Carlo rimase imbarazzato, cercando di negare che avesse detto quelle cose", ha raccontato Harri, riferendo dello scambio che avvenne tra i due nel giugno del 2022, durante il summit del Commonwealth.

