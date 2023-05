Gazzetta – Calciomercato Juve | indiscrezioni dall’Inghilterra | per l’attacco piace Pulisic

(Di martedì 9 maggio 2023) 2023-05-09 14:32:50 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: In vista della prossima stagione laè a caccia di rinforzi in attacco: secondo il Daily Mail i bianconeri starebbero pensando aTra possibili nuove penalizzazioni, quattro partite di Serie A ancora da giocare e una finale di Europa League da provare a conquistare, la stagione dellaè ancora tutta da scrivere. La squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata in una lunga serie di partite ravvicinate che potrebbero ribaltare le sorti di un’annata altrimenti deludente. Ma se i giocatori sono già concentrati in vista della partita di Europa League contro il Siviglia, la dirigenza comincia già a pensare alche verrà. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, la dirigenza ...

Commenta per primo La Roma guarda già al dopo Mourinho e secondo ladello Sport ha sondato il terreno con due profili agli antipodi. Il primo è internazionale e garantisce successi di fronte a un ingaggio importante e risponde al nome dell'ex Inter e Juve , ...Più di Ronaldo, molto più di Mbappé e Neymar. Insomma, più di tutti. Leo Messi diventerà presto lo sportivo più ricco al mondo. A garantirgli un ingaggio da vero sceicco l'Al - Hilal, club di Riad, ...Ogni volta che tocca il pallone o si distingue in un intervento pulito, dalle curve parte uno strano verso. Ha qualcosa di selvaggio. In realtà, i napoletani urlano in continuazione il suo cognome. "...

Indizio social: i procuratori di N'Dicka in compagnia di Mourinho a Trigoria... La Gazzetta dello Sport

Courtois 6,5: all’ottavo minuto il primo intervento, una parata su un tiro violento ma non angolato di De Bruyne. Deve distendersi poco dopo sulla sua destra per deviare in angolo il missile di Rodri.Incontro fra il d.s. Campos e il manager dello Special One. I giallorossi valutano diversi profili, tra cui anche Amorim e Thiago Motta ...