Gastrofighetti contro pop in cucina | esplode il caso Benedetta Rossi 

AGI - Meglio la cucina snob dei, maniacalmente attenti a consumare cibi sani , o quella allegra e pop dei divoratori ... Chiara Cajelli, premette di non avere assolutamente nulla...E quindi, che male fa Già una volta gli haters si erano incomprensibilmente accanitiquesta ... "Ma basta con questi. Hanno stancato perché la cucina deve essere pop e non snob". ......il video di Benedetta Rossi in lacrime per le frasi di odio scritte sui socialdi lei ed il suo pubblico . L'ha difesa oggi pubblicamente Antonella Clerici , prendendosela con i...

Antonella Clerici a favore di Benedetta Rossi contro i "gastrofighetti" alfemminile.com

La seguitissima blogger e conduttrice marchigiana risponde (in lacrime) con un video agli haters che la accusano di non saper cucinare e di usare ingredienti pesanti ...«Come ha detto bene Francesco Canino, i gastrofighetti hanno stancato perchè la cucina deve essere pop e non snob». Antonella Clerici, in diretta su Rai1 nella sua trasmissione E’ Sempre Mezzogiorno, ...