Gas gratis e stipendi più alti Erdogan arranca e prova a comprarsi la Turchia

(Di martedì 9 maggio 2023) Il presidente turco in vista del voto preme sull'acceleratore per accaparrarsi il consenso dei ceti meno abbienti

... la produzione di carne e latticini rappresenta il 60% delle emissioni globali diserra nel ... Autore: Luca Cordasco Ti è piaciuto questo articolo Ricevile nostre news e offerte! ...Basta vedere il giovane Frank che accetta restio un paninoda un ristoratore a cui i ... arrivando a fermare un camionista minacciando di arrestarlo per inquinamento dadi scarico. Serpico è ...Il Governo regionale si è concentrato in questi mesi esclusivamente sulla populistica misura delai lucani ed è rimasta sorda ai nostri appelli che sostengono che non è sufficiente non far ...

Gas gratis e stipendi più alti. Erdogan arranca e prova a comprarsi ... ilGiornale.it

Le elezioni in Turchia di domenica 14 maggio sono considerate le più importanti del 2023 in Europa, e non solo. Per la prima volta dopo 20 anni al potere, il presidente Recep Tayyip Erdogan, 69 anni, ...Il presidente uscente promette gas gratuito e nuove case per i terremotati entro fine anno e promuove i risultati raggiunti dalle industrie nazionali della Difesa. Intanto però non si fermano gli arre ...