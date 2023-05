Gaeta | rubano un’auto e attrezzi da lavoro… beccati fuggono per le campagne

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 9 maggio 2023)conrubata,per le: è successo adove proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio, con numerose pattuglie posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere con particolare riferimento al fenomeno dei furti in abitazione. Nello specifico, i militari della tenenza CC disono intervenuti in Via del colle a seguito di segnalazione circa la presenza di persone sospette ed hanno rinvenuto un’ autovettura lasciata repentinamente abbandonata da soggetti che si sono dati alla fuga per lecircostanti, senza comunque essere intercettati. Immediati accertamenti hanno permesso di appurare che l’autovettura in ...