Futuro Spalletti | novità dalla radio ufficiale | “Un club di Premier in pole” | poi la notizia su Giuntoli e Kim

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 9 maggio 2023) Dopo diversi giorni di festeggiamenti (che non sembrano essere finiti), a Napoli già si inizia a pensare al. La società è al lavoro per costruire l’organigramma della prossima stagione. Le questioni più spinose sono quelle che riguardano mistere il direttore sportivo Cristiano, dato sempre più vicino alla Juventus. Ma arrivanoda Valter De Maggio, che ha dato aggiornamenti nel corso di “Goal”, programma in onda suKiss Kiss Napoli. Milan, Italy, 12th April 2023. CristianoSSC Napoli Director of prior to the UEFA Champions League match at Giuseppe Meazza, Milan. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, ...