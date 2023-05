Fuortes lascia la Rai | fare la vittima adesso è davvero ridicolo

(Di martedì 9 maggio 2023)è riuscito apeggio di tutti i suoi predecessori: si è mostrato privo di ogni dignità e decoro annunciando le sue dimissioni appena un minuto dopo l’approvazione della norma illegittima che gli apre la strada per la direzione artistica del San Carlo di Napoli. Ha giustificato il suo gesto, del resto annunciato, con la considerazione che non ha più spazio di scelta né autonomia di movimento per le pressioni che riceve dalla politica nella Rai lottizzata. Ora non voglio qui entrare nel merito della qualità dei palinsesti durante la sua gestione, argomento sul quale c’è chi saprà dire meglio anche se è sotto gli occhi di tutti la perdita di appeal del servizio pubblico e la totale mancanza di idee, ma è il modo in cui egli ha fatto il passo indietro che offende e dà la cifra dell’uomo. Seera insofferente per le ...

Il ceola Rai') alla guerra in Ucraina ('La Farnesina agli italiani: Via subito dall'Ucraina'), passando per l'allarme criptovalute ('Binance blocca per ore i prelievi di Bitcoin') e i ...... non può aspettare gli umori del governo, perchè oggi Giuseppe Zafaranail comando per ... Sicuramente meno complessa a questo punto la situazione in Rai: per la successione diè in corsa ...Tra l'altroha aggiunto: "Il mio futuro professionale è di nessuna importanza di fronte a queste ragioni e non può costituire oggetto di trattativa". Queste ultime parole hanno scatenato ...

Fuortes lascia la Rai, presto il successore - Tv Agenzia ANSA

Roberto Sergio e Giampaolo Rossi: ecco il probabile nuovo tandem al vertice della Tv di Stato. Rossi, eletto nel cda di Viale Mazzini nel 2018 in quota Fratelli d'Italia, è molto vicino a Giorgia Melo ...Il presidenzialismo divide l'Italia, Fuertes lascia la Rai, l'Europa invia ispettori per il Pnrr, la Giornata dell'Europa. La rassegna stampa ...