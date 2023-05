“Fuori dal Festival di Sanremo” Amadeus | notizie pesantissime sul suo ruolo nella Rai

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 9 maggio 2023)fattodaldi2024. È uno scenario ‘apocalittico’ quello tratteggiato da Repubblica che in un pezzo a firma di Silvia Fumarola sgancia la bomba sul popolare conduttore nonché direttore artistico della manifestazione italiana della musica per eccellenza. Ama, il cui vero nome è Amedeo Umberto Rita Sebastiani, dopo una carriera ricca di successi come showman e dj è diventato un tutt’uno condi cui ha diretto le ultime quattro edizioni. E la conferma dialla guida deldiera data per scontata visto che l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes lo aveva ingaggiato contrattualmente anche per l’anno prossimo. Se non fosse che proprio quest’ultimo ha appena rassegnato le dimissioni come ...