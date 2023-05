Fu ucciso durante una lite familiare | ergastolo allo zio della moglie

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte di Assise di Napoli ha condannato all’Ciro Iovino, il 64enne accusato dell’omicidio volontario del 46enne Alessandro Cristian Amato e del tentato omicidiodi quest’ultimo, nipote dell’assassino,unascoppiata nel pomeriggio del 10 luglio del 2021 in via Pisciarelli, nella zona di Agnano del comune di Pozzuoli (Na). La donna, Imma Iovino, venne salvata proprio dal marito che le fece da scudo per difenderla dai fendenti sferrati dall’imputato. La Corte di Assise (presieduta dal giudice Concetta Cristiano) ha anche condannato Iovino al pagamento di una provvisionale da 100mila euro. L’assassino venne sottoposto a fermo dal procuratore aggiunto di Napoli Pierpaolo Filippelli mentre al dibattimento ha ...