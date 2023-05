Fu appoggiato dal deputato poi condannato per mafia | ora il Pd molla il sindaco di Campobello | “Senso d’inquietudine”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Sono servite settimane di discussione ma alla fine il Partito democraticoildel paese-covo di Matteo Messina Denaro. In una nota congiunta, i segretari regionali e provinciali del partito, Anthony Barbagallo e Domenico Venuti, ufficializzano l’uscita alla Giunta guidata da Giuseppe Castiglione, che ha un assessore del Pd, Stefano Tramonte. Nello studio professionale di Tramonte, che fa l’architetto, lavorava Lorena Lanceri, arrestata alcune settimane fa con l’accusa di aver fatto da vivandiera all’ex superlatitante di Cosa nostra. I vertici dei dem siciliani scrivono nella loro nota di avere scelto di lasciare la giunta per dare “un segnale di discontinuità“, auspicando, al contempo, “il ritorno al voto” nel paese in provincia di Trapani, dove Messina Denaro ha trascorso gli ultimi anni della sua latitanza. E dove negli ultimi tempi sono ...