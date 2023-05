Franca Franchi | “La sfida di oggi è creare ponti tra culture valorizzando le diversità”

(Di martedì 9 maggio 2023) Bergamo.tra persone,e con il futuro, riflettere sui muri, sconti e barriere, fisiche o inconsce. È questo l’obiettivo della conferenza spettacolo Frontiere e conflitti. Arti performative a confronto inserito all’interno della rassegna “Bergamo Next Level”. L’appuntamento in calendario giovedì 11 maggio, alle 20.30 al Teatro Sociale di Città Alta, inizierà con una tavola rotonda partecipata da Sergio Cavalieri, rettore dell’Università degli studi di Bergamo; Giorgio Berta, presidente della Fondazione Teatro Donizetti; Chiara Traversi di Pro Universate Bergomensi; Roberto Valentino ufficio stampa e assistente alla direzione artistica di Bergamo Jazz. A seguire il momento performativo che vedrà alternarsi sul palco Francesco Micheli, già direttore artistico del Donizetti Opera Festival e interprete; Sara Urban, ...

Frontiere e conflitti. Arti performative a confronto - Bergamo Next

