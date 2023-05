Formigoni candidato alle europee e Cuffaro segretario della Dc

(Di martedì 9 maggio 2023) Una restaurazione la noti da molti particolari. C’è il ritorno di idee, anche quelle più reazionarie, che nessuno aveva più il coraggio di proporre, c’è lo sdoganamento di pratiche politiche che fino a pochi mesi prima sarebbero state scandalose e poi c’è il ritorno di antichi personaggi portatori di un’epoca. Nel giro di poche ore sulla ribalta politica nazionale sono riapparsi Robertoe Salvatore, incuranti delle condanne giudiziarie ma soprattutto delle condanne politiche di un’era che hanno diversamente cavalcato lasciando solo macerie. Che si tratti di mafia o corruzione, le condanne non contano niente. Anzi, per la casta fanno pure curriculum “Sembra fantascienza”, come dice il dem Pierfrancesco Majorino, e invece è un giorno di maggio del 2023. Salvatoreè stato eletto...

... che fa parte della segreteria nazionale del partito di Elly Schlein -condannato a cinque anni e dieci mesi per corruzione nel caso Maugeri,alle Europee La pena scade proprio a ...Alessandro Sorte: "con Fdi La sua storia è la nostra. Il ritorno di Gelmini e Carfagna Se bussassero alla ...... sono lì per far capire anche a chi non vuole che tutto si tiene, nessuno si è stupito troppo, dentro la destra, a sentire le voci della possibile candidatura alle europee di Roberto, ex ...

Che si tratti di mafia o corruzione, le condanne non contano niente. Anzi, per la casta fanno pure curriculum.Il coordinatore lombardo di Forza Italia: "La storia politica dell'ex governatore più vicina ai nostri valori, che rappresentiamo il Ppe in Italia" ...