(Di martedì 9 maggio 2023) “Robertoè stato un ottimo presidente della Regione per cui è stato sicuramente un politico di vaglia. Credo sarebbe un arricchimento per tutti”. È quanto ha detto oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio, a margine della presentazione della stagione e del 30esimo anniversario dell’Orchestra Sinfonica di Milano, in merito all’ipotesi di una possibile candidatura dell’ex governatore lombardo Robertoalle elezioni europee previste del 2024 con Fratelli d’Italia. Per il governatore“è stato un ottimo presidente di Regione”. E gli spiana la strada per un seggio al Parlamento europeo “Mai parlato di una mia candidatura alle Europee con i vertici di FdI. È vero invece che molti amici di vecchia data e di recentissima conoscenza hanno cominciato un ...

Fontana promuove il condannato Formigoni | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

