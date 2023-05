Lunedì è stato sorteggiato il tabellone maschile degli Internazionali d'Italia e al primo turno abbiamo già incontri affascinanti. In particolare,è una sfida da non perdere. I due si ritrovano al Foro Italico dopo la partita del 2017, con l'italiano che vinse in due set (6 - 2 6 - 4) contro l'allora numero 1 al mondo grazie ...Al primo turno, sfida nostalgia tra, che sul Centrale si sfidarono nel 2017 con il trionfo di Fabio, prossimo a diventare papà per la prima volta, sull'allora campione in carica. ...... Sonego vs Chardy (Fra); Cecchinato vs McDonald (Usa); Arnaldi vs Schwartzman (Arg); Passaro vs Ramos Vinolas (Esp); Zeppieri vs qualificato;vs(Gbr); Nardi vs Goffin (Bel).

Fognini-Murray pronostico, Atp Roma: Over 21.5 game a 1.80 La Gazzetta dello Sport

Sorteggiato il tabellone degli Internazionali d’Italia di Roma 2023. Sinner è nella parte alta con Djokovic. Il torneo si giocherà dal 10 al 21 maggio al Foro Italico.Fognini-Murray, Fabio sfida lo scozzese per la nona volta: bilancio in perfetto equilibrio. E non sarà il primo incontro tra i due al Foro Italico.