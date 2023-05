Fognini-Murray | ATP Roma 2023 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 9 maggio 2023) Fabioaffronterà Andyal primo turno degli Internationali d’Italiadi tennis, il Masters 1000 che si disputa sulla terra rossa del Foro Italico di. Il tennista italiano cercherà il supporto del pubblico di casa per cercare il colpaccio contro il britannico. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, l’appuntamento è per mercoledì 10 maggio: quarto match a partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 19.00. Il ligure ha usufruito di una wild card per entrare nel tabellone e tornerà in campa dopo oltre un mese di assenza, visto che perse al secondo turno del torneo ATP 250 di Estoril. L’attuale numero 130 del ranking ATP incrocerà il numero 42. I due coetanei (hanno 35 anni) si fronteggeranno per la nona volta in carriera, il bilancio è in perfetta parità: 4-4, l’ultimo ...