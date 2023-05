(Di martedì 9 maggio 2023) La sorella Gessica, con i suoi 16, è morta, uccisa a coltellate. La madre Tefta, 39, lotta per vivere nell'ospedale di. Nell'androne, il cadavere del vicino, il pasticcere Massimo De ...

Omicidio, la lettera di mamma Paola a Tefta: 'Anche miomorì per proteggermi, nessuno dica che è colpa tua' Il panettiere confessa: 'Li ho uccisi io, mia moglie chattava con lui'. Il ...Nicola Liguori morto, era stato bruciato vivo mentre era al telefono con la fidanzata Omicidio, la lettera di mamma Paola a Tefta: 'Anche miomorì per proteggermi, nessuno dica che è ...Malaj nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi, a Torremaggiore (), ha ucciso con 21 ... Si è salvato anche ildi 5 anni della coppia, che per paura si è nascosto dietro al divano di casa ...

Foggia, il figlio di 5 anni del panettiere killer salvo perché nascosto dietro al divano. Il padre urlava: «Do leggo.it

Il figlio del killer, di soli 5 anni, si è salvato dalla furia del padre nascondendosi dietro il divano. Chi si prende cura delle piccole vittime di violenza domestica e perché lo Stato le dimentica ...Tragedia questa notte a Cagliari: un sindaco polacco di 44 anni, che si trovava in Sardegna insieme ad altri colleghi connazionali per una serie di ...