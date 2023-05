Foggia | avvistato un rarissimo esemplare di foca monaca | il video girato davanti a Lesina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Unadulto diè statonella mattina di lunedì 8 maggio al largo del porticciolo di, nelno. Si tratta di un evento unico nel suo genere, visto che questo pinnipede è stato dichiarato estinto in diverse zone d’Italia e che si sta recuperando grazie a numerosi progetti dedicati. “L’di– ha detto la biologa marina Lucrezia Cilenti, direttrice del CNR Irbim di– è statoda un pescatore che stava ritirando le reti in barca”. La sua presenza a(ma c’era stato un altro avvistamento non documentato sul Gargano, tra Peschici e Vieste, circa un anno fa, ndr) conferma i dati dell’Arpa Puglia, che hanno ...