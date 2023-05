Fiumicino | inaugurata “Tra Cielo e Mare” | la discussa scultura installata a Coccia di Morto

(Di martedì 9 maggio 2023)– Cerimonia di inaugurazione questa mattina per laopera del maestro scultore Bruno Liberatore e intitolata “Tra”.nella grande rotonda didi, troneggia all’ingresso della cittadina aeroportuale dove anni fa fuoriuscì il geyser. Come ha spiegato il sindaco uscente, Esterino Montino, la“contiene gli elementi fondanti del nostro territorio: la terra, ile iled è “frutto della maestria di un artista internazionale e maestro indiscusso del panorama mondiale, che espone stabilmente all’Hermitage di San Pietroburgo”. Nato in Abruzzo nel 1947, Liberatore è stato allievo e assistente di Pericle Fazzini all’Accademia di Belle Arti di Roma alla fine ...

Ha inaugurato in grande stile all' Aeroporto Leonardo da Vinci dia Roma la nuovissima Hangar Lounge ITA Airways , 980 metri quadri dedicati ai passeggeri ... la nuova Hangar Lounge...Ingegner Troncone, partendo dalla nuova infrastruttura da poco, cosa ci dobbiamo ... di cui 2,5 già realizzati secondo i piani originari, che ha portatoai vertici mondiali come ...L'Hangar Lounge ITA Airways è la quarta sala ad esseredalla Compagnia di bandiera dopo 'Piazza di Spagna' e 'Piazza Venezia' a Romae 'Piazza della Scala' a Milano Linate. Non ...

Fiumicino, inaugurata la nuova area d’imbarco per 6 milioni di passeggeri Il Sole 24 ORE

ITA Airways ha inaugurato oggi il nuovo Operations Control Center (OCC) presso la zona tecnica dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, accanto all’headquarter della Compagnia, ed è stato r ...E' il cuore pulsante della compagnia. E' l'operations control center che Ita Airways ha inaugurato nella zona tecnica di Roma Fiumicino ...