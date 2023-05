Fisco | Leo | ' in arrivo nuove regole per agevolare sistema | saranno operative dal 2024'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) Milano, 9 mag. (Adnkronos) - "La certezza del diritto, cioèchiare, semplici e comprensibili per tutti, equivale quasi a una riduzione di aliquota; per fare questo dovremmo creare unmolto più agevolato, anche per i soggetti che si sono trasferiti all'estero e possono rientrare in Italia o per coloro che vogliono venire nel nostro Paese, come gli investitori esteri. Si tratta di un meccanismo attraverso il quale consentiremo sia al mondo delle imprese che alle persone fisiche di vivere o lavorare nel nostro Paese. Questo è il perimetro entro il quale vogliamo muoverci con la delega fiscale". Lo ha detto Maurizio Leo, vice ministro dell'Economia e delle Finanze intervenendo in video collegamento all'incontro 'Lo Scenario delle Professioni: oggi e domani', organizzato da TeamSystem e The European House-Ambrosetti. "I tempi -assicura Leo- ...