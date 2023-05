Firenze | scoperta discoteca abusiva in un circolo privato Il blitz della polizia

(Di martedì 9 maggio 2023) Non sarebbe stato, secondo gli investigatori, unma una sorta di. Durante unin unin via Pistoiese a, gli agenti delle volanti hanno scoperto una vera e propria, con tanto di dj. La serata sarebbe stata addirittura pubblicizzata sui social

... come testimonia una pergamena datata 804 conservata nell'Archivio di Stato di. La visita sarà un'esperienza che coinvolgerà tutti i sensi, nelle antiche cantine sotterranee alladei ...Chi sceglie la Toscana come meta di viaggio e ama esplorare i luoghi più insoliti, alla... La Fontana del Porcellino aNel capoluogo toscano, situata nella Loggia del Mercato Nuovo non ......intero fine settimana a Marciano della Chiana e in Valdichiana in cui fu accompagnato alla...interessare Chiudi PISA - Il servizio civile regionale Con la Caritas 29 Agosto 2013- Dal ...

Firenze, scoperta la donna che appiccò l'incendio all'ex campo del ... 055firenze

Firenze, 9 maggio 2023 - Dal 10 maggio al 23 luglio Museo Galileo e Murate Art District propongono a Firenze la mostra 'Standby. Installation view' dell’artista Chiara Bettazzi. Si tratta di una insta ...Non sarebbe stato, secondo gli investigatori, un circolo ma una sorta di discoteca abusiva. Durante un blitz della Polizia in un circolo privato in via Pistoiese a Firenze, gli agenti delle ...