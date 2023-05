Firenze Antonella Giachetti confermata alla guida delle imprenditrici e donne dirigenti d’azienda

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 9 maggio 2023) E’ fiorentina la Presidente nazionale di Aidda:è stata riall’unanimitàdell’Associazionedi Azienda fino al 2026., fiorentina di nascita e già presidente della delegazione Toscana, aveva ricevuto la carica al vertice per la prima volta nel novembre 2020. Oltre a svolgere dagli anni Ottanta la professione di dottore commercialista, ricopre la carica di consigliere di amministrazione in 7 società, di Presidente del collegio sindacale in 4, di Sindaco effettivo in 2. Nella stessa assemblea Aidda ha deliberato la sua iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la assunzione della personalità giuridica, una svolta importante per ...