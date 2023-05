Finirà in tragedia Putin alla Parata | golpe e traditori | i suoi ultimi nemici

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 maggio 2023) L'Occidente "provoca conflitti sanguinosi", semina i semi della "russofobia" e pretende di "dettare le sue regole a tutte le nazioni". E questo "inevitabilmente in, ed è quello che sta succedendo in Ucraina". Vladimirarringa la Piazza Rossa di Mosca con un breve discorso di aperturaper il Giorno della Vittoria. Come già un anno fa, l'anniversario della vittoria sul Nazismo diventa il semplice pretesto per rivendicare la legittimità dell'invasione dell'Ucraina. Il presidente russo reitera tutti gli stilemi della propaganda già mostrati dal Cremlino da un anno a questa parte. Nessuna novità degna di nota sul futuro prossimo del conflitto, nessun passo indietro: soliti attacchi all'Occidente e toni molto, molto duri contro coloro che hanno "abbandonato" la Madre Russia, ...