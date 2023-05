Figo | «Euroderby? Spero in una vittoria dell’Inter e così sarà…»

(Di martedì 9 maggio 2023) Luis, ex giocatore, ha parlato alla vigilia dell’di domani tra il Milan ed i nerazzurri di Inzaghi Luis, ex giocatore, ha parlato a Tuttosport alla vigilia dell’di domani tra il Milan ed i nerazzurri. PAROLE – «Suvvia, sapete tutti cosa vorrei.in unasarà, mi auguro… Non ho mai fatto mistero di essere stato fieramente un giocatoree anche dopo aver lasciato Milano sono rimasto loro tifoso. Sono felice che il calcio italiano stia tornando nel posto che gli compete, a livello di club, in Europa dopo troppi anni in secondo piano. Aver qualificato due squadre alla semifinale e le cose ottime che ha ...

