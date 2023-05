Fiat 600 - Per la prima volta senza veli

Leggi su quattroruote

(Di martedì 9 maggio 2023) Per la, la nuova 600 sarà un'auto cruciale. E per questo l'attenzione ai dettagli sarà minuziosa. A partire dalle location dello spot Tv che la presenterà al mondo. La piccola Suv (che sarà elettrica ma anche termica), infatti, si è fatta vedere su una passerella estremamente esclusiva come via della Conciliazione a Roma, mentre era impegnata nelle riprese dei video di lancio che vedremo nei prossimi mesi online e in televisione. Il debutto ufficiale, infatti, sarebbe fissato per una data iconica per il marchio di Torino: il 4 luglio (anche se non è da escludere che l'auto si possa far vedere anche). Paparazzata nella capitale. Non è cosa comune chiudere al traffico, di giorno, un'intera via di Roma, soprattutto se quest'ultima è davanti alla Basilica di San Pietro. E questo ha attirato l'attenzione di molti passanti, alcuni dei quali sono ...