Fiat 600 | ecco la prima immagine del nuovo suv nel centro di Roma

(Di martedì 9 maggio 2023) La nuova 600 ha fatto la suacomparsa “senza veli” a, per le riprese di uno spot. Il piccolo suvavrà la stessa base dell’Avenger con la quale condividerà anche meccanica e tecnologie. Montante anteriore comune a tutte le nuove piccole elettriche basate sulla piattaforma e-Cmp, sarà assemblata in Polonia nella fabbrica di Tychy. Accumulatore a ioni di litio da 54 kWh sotto il pianale che alimenterà un motore elettrico anteriore da 156 cavalli. Autonomia di circa 400 chilometri. La 600 dovrebbe essere disponibile per il mercato Italia anche con un tre cilindri 1.2 turbobenzina da 100 cavalli e cambio manuale. Il debutto ufficiale, sarebbe fissato per il 4 luglio anche se non è escluso che l’auto possa avere il suo red carpet anche. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

