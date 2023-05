Festival Il Canotto Parlante | al via la seconda edizione

Leggi su romadailynews

(Di martedì 9 maggio 2023) Premio drammaturgiaIl“La memoria dell’Avatar” Con la pubblicazione del bando il 15 aprile u.s (termine ultimo il 30 giugno), ha preso il via ladella rassegna culturale “Il” che parte con il Concorso di drammaturgia dedicato al tema “La memoria dell’Avatar”, momento, per gli autori, di analizzare il confronto tra le diverse generazioni e i mille possibili modi per rappresentarlo. Alla fase di acquisizione dei testi teatrali sul tema scelto e alla successiva messa in scena di quelli che saranno selezionati da una Giuria nel corso della settimana delin calendario dal 17 al 22 ottobre al Teatro degli Eroi, si affiancano in questa ...