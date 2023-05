Ferisce l’ex compagno dopo una lite | donna fermata a Napoli

(Di martedì 9 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa litigato conper futili motivi. Poi lo ha ferito alla gamba con un coltello. Subitosi è presentata negli uffici del commissariato San Giovanni-Barra, a, dove agli agenti ha racontato quanto accaduto. I poliziotti sono andati nell’abitazione dove hanno visto numerose tracce di sangue ed hanno trovato nel lavabo della cucina il coltello con la lama della lunghezza di circa 10 centimetri. Inoltre, hanno accertato che l’uomo era già stato soccorso ed accompagnato all’ospedale del Mare. Gli agenti lo hanno raggiunto e quest’ultimo ha confermato di essere stato colpito alla gamba dalla sua ex compagna a seguito di unascaturita per futili motivi. La, una 33enne napoletana, è stata sottoposta a fermo di polizia. in ...

Leggi Anche Accoltella lae uccide il figlio di lei in ... ucciso a 19 anni per proteggere la mamma: condannato all'ergastolo'...Fotogallery - Uccide la figlia 16enne e un uomo nel Foggiano...Secondo una prima ricostruzione,'uomo avrebbe avuto una discussione con laprima di esplodere il colpo di pistola, che fortunatamente le ha solo sfiorato il volto. Mentre lei tentava di fuggire, ...Mentre lei tentava di fuggire,compagno è riuscito a barricarsi in casa. Ha chiuso le bambine in un locale. Nel frattempo è scattato'allarme e sono intervenuti i carabinieri. Prima che i ...