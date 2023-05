Farmaci | disponibile in Italia biosimilare per malattie infiammatorie immuno-mediate

(Di martedì 9 maggio 2023) Roma, 9 mag. (Adnkronos Salute) - Biogen ha annunciato oggi che èinla nuova formulazione a volume ridotto e priva di citrati del suo farmacodi adalimumab, indicato in Ue per il trattamento dicroniche(Imid), come artrite reumatoide, artrite giovanile idiopatica, spondiloartrite assiale, artrite psoriasica, psoriasi, psoriasi pediatrica a placche, idrosadenite suppurativa negli adulti e negli adolescenti, malattia di Crohn, malattia pediatrica di Crohn, colite ulcerosa, colite ulcerosa pediatrica, uveite e uveite pediatrica. Patologie complesse che coinvolgono inoltre 2 milioni di persone, con un impatto considerevole sulla qualità di vita di chi ne soffre e con conseguenti ...

Farmaci, disponibile in Italia biosimilare per malattie infiammatorie ... Adnkronos

Roma, 9 mag. – Biogen ha annunciato oggi che è disponibile in Italia la nuova formulazione a volume ridotto e priva di citrati del suo farmaco biosimilare di adalimumab, indicato in Unione Europea per ...